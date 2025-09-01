كتب- عمر صبري:

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استثناء 1500 طالب من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لعام 2025 (500 شعبة علوم، 500 رياضيات، 500 أدبي) من قواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها في القبول الجامعي.

وأوضحت الوزارة أن توزيع هؤلاء الطلاب يتم وفقًا للترتيب المعلن من وزارة التربية والتعليم، عبر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg/، مع منحهم حق الالتحاق بالكليات والمعاهد التي يرغبون فيها دون التقيد بالنطاق الجغرافي.

كما أشارت الوزارة إلى إعفاء الأوائل من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية اعتبارًا من الفرقة الأولى، على أن يستمر هذا الامتياز بشرط حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل عام دراسي خلال المرحلة الجامعية الأولى.

