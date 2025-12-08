خبير تكنولوجيا يكشف مفاجأة: "القضاء على غش الثانوية ممكن بجهاز واحد"

قال الدكتور محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن القضاء على الغش الإلكترونى داخل لجان امتحانات الثانوية العامة يمكن أن يتحقق من خلال إجراءات بسيطة وفعّالة، مؤكدًا أن الحلول التقنية موجودة لكنها تحتاج إلى تنفيذ منظم.

وأوضح الحارثي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن قطع شبكات الاتصال داخل اللجان يُعدّ أحد أهم الحلول التي يمكن أن تنهي تمامًا فكرة تصوير الامتحان أو تسريبه إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن وجود رصد استباقي قبل بدء الامتحانات يسهم كذلك في إحباط محاولات الغش.

وأضاف أن استخدام أجهزة مخصصة لقطع الاتصال داخل اللجان هو الإجراء الأقدر على مواجهة المشكلة، مؤكدًا: "لو تم منع الشبكات داخل اللجنة بشكل كامل.. كل أساليب الغش الإلكتروني هتقع".

وأشار خبير التكنولوجيا إلى أن إيقاف تطبيقات مثل "تليجرام" وقت الامتحانات قد يبدو حلًا، لكنه صعب التنفيذ، موضحًا أنه "مينفعش تحجب خدمة وتعيدها تاني"، ولذلك يظل منع الاتصال داخل اللجان هو الخيار الأكثر فعالية.

كما كشف الحارثي عن أبرز وسائل الغش الحديثة، قائلاً إن الطرق تتطور باستمرار، أبرزها سماعات صغيرة متصلة بشرائح اتصال يجري التواصل من خلالها مع شخص خارج اللجنة، إضافة إلى أجهزة صغيرة مخفية داخل الأقلام يمكن فكّها وتركيبها بسهولة.

وأول أمس، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وخلال الاجتماع ذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس شدد على ضرورة التعامل بحزم مع حالات الغش، كما وجه بتشديد العقوبة على من يثبت تورطه بالغش في امتحانات الثانوية العامة.

