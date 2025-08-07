كتب - عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج اجتماع مشترك لمجلس الجامعات الأهلية والخاصة لتنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للعام الجامعي 2025- 2026.

وبلغ الحد الأدنى لكليات الصيدلة في جامعات الملك سلمان وسيناء فرع العريش والوادي الجديد الأهلية 66% و68% لجامعات سيناء فرع القنطرة والجلالة والعلمين وشرق بروسعيد، 73% لباقي الجامعات الخاصة والأهلية.

وترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، الاجتماع المشترك لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور د.عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، ود.ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء المجلسين، وذلك بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة.

وأكد عاشور أهمية توعية الطلاب خلال مراحل التقدم للجامعات، للتعرف على ما شهدته منظومة التعليم العالي من توسع وتنوع كبير، وإضافة تخصصات علمية جديدة خلال الفترة الراهنة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إتاحة فرص التعليم العالي بكافة مساراته في مصر.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تحقيق التكامل بين روافد منظومة التعليم العالي من جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأفرع للجامعات الأجنبية، وضمان تحقيق الجودة في تقديم الخدمة التعليمية التي تسهم في تقديم خريج مؤهل بالجدارات والمهارات اللازمة لسوق العمل، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية مصر 2030.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تقدم طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية والأزهرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، يتم من خلال التقديم المباشر على المواقع الإلكترونية لهذه الجامعات، والتي تشمل 34 جامعة خاصة، و32 جامعة أهلية.