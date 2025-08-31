قرار عاجل من جامعة عين شمس الأهلية لطلاب الثانوية غير حاملي "فيزا"

كتب- عمر صبري:

أكدت جامعة عين شمس الأهلية أن على الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة خلال موسم تنسيق الجامعات 2025 - 2026، وذلك لطلاب الثانوية العامة أو غيرها من الشهادات أن يكون الدفع باستخدام الفيزا كارد عن طريق إدخال البيانات الخاصة بالفيزا على السيستم الرسمي للتقديم.

وقررت جامعة عين شمس الأهلية أنه وفي حالة عدم وجود كارت فيزا مع الطالب يتم التوجه إلى فروع بنك مصر بجامعة عين شمس للحصول على كارت ميزا طلاب لاستخدامه في سداد الرسوم.

وتواصل جامعة عين شمس الأهلية استقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات وذلك للقبول في العام الجامعي الجديد.

