خريطة وأماكن عقد اختبارات القدرات 2025 لطلاب الشهادات الفنية بالمحافظات

03:30 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

اختبارات القدرات

كتب- عمر صبري:

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنظيم وحجز اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية للعام الجامعي 2025 - 2026.

وفيما يلي بيان بخرطية وأماكن أداء الاختبارات والتخصصات المطلوبة:

- اختبارات كليات الفنون الجميلة ( عمارة ):

محافظات القاهرة - الجيزة –القليوبية-المنوفية - الفيوم - الشرقية - الدقهلية - السويس -الاسماعيلية - بورسعيد - شمال سيناء تعقد في كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك تخصصات(معمارية) فقط.

محافظات الاسكندرية - البحيرة - مطروح - الغربية- كفر الشيخ - دمياط تعقد في كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

محافظات المنيا - اسيوط - الوادي الجديد - قنا - سوهاج - اسوان - البحر الاحمر - الأقصر - جنوب سيناء- بني سويف تعقد في كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا.

اختبارات كليات الفنون الجميلة فنون:

محافظات القاهرة - الجيزة - القليوبية - الفيوم - المنوفية- الإسماعيلية - بورسعيد - الشرقية - السويس - الدقهلية - شمال سيناء تعقد في كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك تخصصات ترميم دقيق - ترميم معماري - ترميم اثار.

وتعقد تخصصات المعهد الفني لترميم الآثار بالأقصر.

محافظات الإسكندرية - البحيرة - مطروح - دمياط - الغربية - كفر الشيخ تعقد في كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

محافظات بني سويف - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - جنوب سيناء تعقد في كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا.

محافظات قنا - أسوان - البحر الأحمر - الأقصر كلية الفنون الجميلة جامعة الأقصر.

محافظات القاهرة - الجيزة تعقد في كلية الفنون التطبيقية بالجيزة (جامعة حلوان) تخصصات النسيج - الملابس الجاهزة - الزخرفي - ترميم الآثار - التصوير وطباعة أوفست من خريجي المعاهد الفنية الصناعية.

محافظات المنوفية - القليوبية - السويس - الشرقية - الإسماعيلية تعقد في كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها.

محافظات الدقهلية - دمياط - بورسعيد - شمال سيناء - جنوب سيناء تعقد في كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط - بمدينة دمياط الجديدة.

محافظات بني سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - قنا - البحر الاحمر - الأقصر - أسوان، تعقد في كلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف.

محافظات الغربية - كفر الشيخ - البحيرة- الإسكندرية - مطروح تعقد في كلية الفنون التطبيقية جامعة طنطا.

اختبارات القدرات طلاب الشهادات الفنية وزارة التعليم العالي
