الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية 2025 شعبة أدبي كليات ومعاهد
كتب- عمر صبري:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا للشعبة الأدبية (نظام حديث)، وذلك بتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2025 - 2026، كالتالي:
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 299.5
ألسن كفر الشيخ 297
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 295
ألسن عين شمس 292
سياسة واقتصاد السويس 291
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 290
إعلام القاهرة 288.5
ألسن الفيوم 288.5
سياسة واقتصاد بني سويف 287.5
ألسن الغردقة 286
إعلام عين شمس 285
ألسن بني سويف 285
ألسن المنيا 283.5
إعلام المنوفية 282
ألسن سوهاج 282
ألسن أسوان 281.5
ألسن الأقصر 280.5
الإعاقة والتأهيل الزقازيق 280
إعلام بني سويف 279
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 278.5
إعلام جنوب الوادي 277.5
آثار القاهرة 274.5
آثار الزقازيق بصان الحجر 274.5
آثار دمياط 274
آثار عين شمس 273.5
الإعاقة والتأهيل بني سويف 273.5
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 273
آثار الفيوم 271.5
حقوق بورسعيد 271.5
آثار أسوان 269.5
آثار و لغات مطروح 269
آثار الأقصر 268
آثار جنوب الوادي 265.5
حقوق سوهاج 265.5
حقوق جنوب الوادي 264
آثار سوهاج 263.5
تربية الزقازيق 262
حقوق انتساب موجه سوهاج 261.5
تربية الإسكندرية 260.5
تربية عين شمس 260.5
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 258.5
آداب القاهرة 258
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 258
تربية المنصورة 257
تربية بور سعيد 256
فنون جميلة (فنون) حلوان 255.5
تربية بنها 255.5
تجارة القاهرة 254.5
تربية طنطا 254.5
تربية دمنهور 253
فنون جميلة (فنون) المنصورة 252.5
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 251.5
تجارة جنوب الوادي 251.5
تجارة عين شمس 251.5
آداب انتساب موجه القاهرة 251.5
آداب عين شمس 251
تربية المنوفية بشبين الكوم 251
تجارة انتساب موجه القاهرة 250
تجارة وإدارة أعمال حلوان 249.5
حقوق أسوان 249.5
تجارة الإسكندرية 249
تربية كفر الشيخ 249
تربية المنيا 249
تجارة انتساب موجه عين شمس 248
آداب الإسكندرية 248
تجارة دمياط 248
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 247
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 247
آداب انتساب موجه عين شمس 247
تربية مطروح 247
حقوق كفرالشيخ 247
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 246.5
تجارة الزقازيق 246.5
تربية حلوان 245.5
آداب انتساب موجه الإسكندرية 245
آداب حلوان 244.5
تربية مدينة السادات 244
تربية بنات عين شمس 244
تربية السويس 244
تجارة بنها 243.5
آداب انتساب موجه حلوان 243.5
دار العلوم القاهرة 243.5
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 243.5
تربية دمياط 242.5
تجارة المنصورة 242.5
تربية الفيوم 242
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 242
حقوق المنيا 241.5
آداب بنها 241.5
تجارة انتساب موجه بنها 241
حقوق انتساب موجه أسوان 241
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 240
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 240
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 240
تربية الغردقة 239.5
فنون جميلة (فنون) المنيا 239.5
آداب انتساب موجه بنها 239.5
تجارة المنوفية بشبين الكوم 239.5
تجارة انتساب موجه دمياط 239
تجارة أسوان 239
تجارة انتساب موجه الزقازيق 238.5
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 238.5
تربية أسوان 238.5
تجارة دمنهور 238.5
آداب و علوم إنسانية السويس 238
آداب بنات عين شمس 237
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 237
تربية بني سويف 237
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 236.5
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 236.5
فنون جميلة (فنون) أسيوط 236.5
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 236
تجارة انتساب موجه المنصورة 236
تجارة انتساب موجه دمنهور 236
تجارة بني سويف 235.5
تجارة طنطا 235.5
تربية أسيوط 235.5
تجارة أسيوط 235
تجارة بورسعيد 235
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 235
تجارة السويس 234.5
تربية سوهاج 234.5
تجارة انتساب موجه أسوان 234.5
تربية الأقصر 234
تجارة كفر الشيخ 234
تجارة سوهاج 233.5
تربية الوادي الجديد 233.5
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 233
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 233
تجارة العريش 233
تجارة انتساب موجه طنطا 233
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 233
حقوق الفيوم 233
تجارة انتساب موجه السويس 232.5
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 232.5
تربية جنوب الوادي 232.5
تربية العريش 232.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 232
تجارة مدينة السادات 232
تجارة انتساب موجه بني سويف 232
تجارة انتساب موجه بور سعيد 232
تجارة انتساب موجه أسيوط 231.5
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 231.5
تجارة انتساب موجه العريش 231.5
آداب المنوفية بشبين الكوم 231
تجارة انتساب موجه سوهاج 231
فنون جميلة (فنون) الأقصر 231
حقوق دمياط 230.5
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 230.5
تربية (طفولة) عين شمس 230.5
آداب الفيوم 230.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 230
آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 229
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 228.5
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 228.5
آداب انتساب موجه الفيوم 228.5
آداب دمنهور 228.5
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 228.5
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 228
آداب انتساب موجه دمنهور 227.5
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 227.5
تربية (طفولة) الإسكندرية 227.5
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 227.5
تربية (طفولة) السويس 227.5
آداب المنصورة 227
آداب الزقازيق 227
آداب طنطا 227
تربية طفولة مبكرة بورسعيد 227
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 226.5
آداب بور سعيد 226.5
آداب انتساب موجه الزقازيق 226
آداب انتساب موجه طنطا 226
حقوق القاهرة 226
آداب أسوان 225.5
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 225.5
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 225.5
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 225.5
آداب انتساب موجه بور سعيد 225.5
آداب انتساب موجه المنصورة 225
آداب دمياط 225
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 225
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 225
آداب كفر الشيخ 224.5
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 224.5
آداب انتساب موجه أسوان 224
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 224
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 224
تربية طفولة مبكرة المنصورة 224
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 224
حقوق انتساب موجه القاهرة 224
تربية (طفولة) كفر الشيخ 223.5
آداب انتساب موجه دمياط 223.5
تربية (طفولة) طنطا 223.5
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 223.5
تربية طفولة مبكرة المنوفية 223
حقوق عين شمس 222.5
تربية طفولة مبكرة دمنهور 222
سياحة وفنادق الإسكندرية 221
حقوق انتساب موجه عين شمس 221
آداب العريش 220.5
آداب انتساب موجه العريش 219.5
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 217
تربية طفولة مبكرة القاهرة 216.5
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 216
آداب بني سويف 215
حقوق حلوان 215
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 215
حقوق انتساب موجه حلوان 214.5
تربية نوعية القاهرة 214.5
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 214.5
آداب انتساب موجه بني سويف 214.5
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 214
تربية (تعليم ابتدائي) الغردقة 214
آداب أسيوط 213.5
دار العلوم الفيوم 212.5
حقوق بني سويف 212.5
حقوق بنها 212
حقوق أسيوط 212
تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 212
حقوق انتساب موجه بني سويف 211.5
حقوق انتساب موجه بنها 211
آداب انتساب موجه أسيوط 211
تربية (تعليم ابتدائي) الاقصر 209.5
آداب المنيا 209.5
آداب انتساب موجه المنيا 209
تربية (تعليم ابتدائي) العريش 209
آداب الوادي الجديد 207.5
حقوق انتساب موجه أسيوط 207.5
تربية (طفولة) الغردقة 207.5
آداب انتساب موجه الوادي الجديد 207
تربية نوعية عين شمس 206.5
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 206.5
تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 205
حقوق المنوفية بشبين الكوم 205
