أصدر مكتب التنسيق ضوابط وقواعد التحويل إلي المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة وذلك لطلاب الثانوية العامة المرشحين بتنسيق المرحلتين الأولى والثانية 2025.

وأوضح مكتب التنسيق أنه سيسمح للطلاب المرشحين للالتحاق بالمعاهد العالية الخاصة أو المعاهد المتوسطة، وكذلك للطلاب المرشحين لإحدى الكليات، بالتقدم بطلب تحويل إلى معهد آخر، سواء كان ذلك إلى معهد مناظر في ذات التخصص، أو إلى معهد غير مناظر، أو من كلية إلى معهد بشرط:

• استيفاء الحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه.

• مراعاة الطاقة الاستيعابية.

• الالتزام بنسبة القبول المحددة.

• ترتيب الطلاب يتم وفقًا لمجموع الطالب في شهادة الثانوية العامة.

