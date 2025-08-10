كتب- عمر صبري:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات أهم التحديثات التي طرأت على نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها (من الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2025.

وأوضح المجلس أنه بالنسبة للشهادة الثانوية العامة سيتم تحديد أعداد مستقلة لكل نوع حديث – قديم للقبول بكليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية في ضوء نسبة أعداد كل نوع إلى إجمالي أعداد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية.

وأضاف أنه سيتم تحديد حد أدنى مستقل لكل نوع "حديث – قديم" للقبول بكليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية ويجب أن لا يقل الحد الأدنى للنظام القديم في كل قطاع عن متوسط آخر ثلاث سنوات للحد الأدنى للقطاع.

ويأتي ذلك نظراً لتغيير وزارة التربية والتعليم لنظام الدراسة وحساب المجموع الكلي للدرجات.

