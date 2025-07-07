6 أخطاء قد تحرمك من اجتياز اختبار القدرات 2025 بجامعة حلوان

كتب- عمر صبري:

بدأت جامعة حلوان، في استقبال طلبات طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بعدد من كلياتها النوعية، وذلك خلال الفترة من السبت 12 يوليو حتى الخميس 24 يوليو 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg

وتشترط الجامعة اجتياز اختبار القدرات للالتحاق بالكليات التالية:

كلية الفنون الجميلة (أقسام الفنون والعمارة)

كلية الفنون التطبيقية

كلية التربية الفنية بالزمالك

كلية التربية الموسيقية

كلية علوم الرياضة (بنين – بنات)

وفي هذا السياق، وجهت الجامعة تحذيرًا مهمًا للطلاب من بعض التصرفات التي قد تؤدي إلى اعتبارهم "غير لائقين" في الاختبار، ما يضيع عليهم فرصة الالتحاق بهذه الكليات.

1- اصطحاب الهاتف المحمول أو أي جهاز إلكتروني: يُمنع منعًا باتًا دخول الطالب إلى قاعة الاختبار بأي جهاز إلكتروني، سواء كان الهاتف مغلقًا أو لا، وفي حال ضبط الطالب بجهاز، يُعتبر "غير لائق" فورًا.

2- الحضور المتأخر: يجب الوصول إلى الكلية قبل موعد بدء الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

3- مصدر نتيجة الاختبار: يُسمح فقط بالاطلاع على نتيجة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ولن تُعلن النتائج بأي وسيلة أخرى.

4- منع دخول أولياء الأمور: لن يُسمح لأي من أولياء الأمور بالدخول إلى مقر الكلية، ويُسمح فقط بدخول الطلاب في اليوم المحدد مسبقًا على موقع التنسيق.

5- منع التصوير داخل اللجنة: يُحظر تمامًا تصوير أي جزء من الاختبار، سواء بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى، ويُعتبر الطالب "غير لائق" في حال مخالفة ذلك.

6- التخلف عن الموعد المُحدد: في حالة تعذر حضور الطالب في اليوم المحدد، يجب التوجه فورًا للكلية وتقديم عذر مقبول لتحديد موعد بديل، على أن يتم ذلك خلال الفترة المقررة من مكتب التنسيق.

وشددت جامعة حلوان على ضرورة التزام الطلاب بهذه التعليمات لضمان سير عملية التقييم بعدالة وشفافية، مؤكدة أن أي مخالفة قد تؤدي إلى استبعاد الطالب من الالتحاق بالكلية.

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