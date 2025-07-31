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تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي بـ"فنون تطبيقية" حلوان

03:30 م الخميس 31 يوليه 2025

تنسيق الجامعات 2025

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كتب- عمر صبري:

أعلنت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي، وهو برنامج يختص بعلوم التصميم الداخلي وارتباطها بالبيئة، وذلك لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية بتنسيق الجامعات 2025-2026.

وتتمثل رسالة البرنامج في تخريج مصممين ذوي قدرات تنافسية قوية ومتخصصين في مجال التصميم الداخلي الإيكولوجي، قادرين على تطويع أفكارهم ومهاراتهم الفنية لخدمة المجتمع والإسهام في ارتقائه.

ويسعى البرنامج إلى تحقيق الريادة في مجال التصميم الداخلي الإيكولوجي محليًا وعالميًا.

ومن أهم أهداف البرنامج أيضًا تنمية قدرات الطالب من الناحية العلمية والمهنية والتطبيقية لعلوم التصميم الإيكولوجي المختلفة، والارتقاء بالفكر التصميمي للمصمم في مجال التصميم الداخلي لزيادة القدرة التنافسية محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى المحافظة على التراث والثقافة والنهوض بالمفهوم والقيم التصميمية القومية، وتمكين الطالب من مهارات العمل المختلفة بالطرق التقليدية والتقنية الحديثة بما يتوافق مع مبادئ الاستدامة.

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تنسيق الجامعات 2025 كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان
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