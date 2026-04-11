حالة تأهب في الجليل الغربي بعد رصد طائرة مسيرة



أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في عدد من بلدات الجليل الغربي، عقب رصد طائرة مسيرة يعتقد أنها انطلقت من الأراضي اللبنانية.

وأوضحت التقارير أن الرصد دفع إلى تفعيل أنظمة الإنذار في المنطقة، وسط حالة من الاستنفار الأمني لمتابعة تطورات الموقف.



وجاء ذلك وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، التي أكدت متابعة المستجدات المتعلقة بالحادث لحظة بلحظة.