حالة تأهب في الجليل الغربي بعد رصد طائرة مسيرة

حالة تأهب في الجليل الغربي عقب رصد طائرة مسيرة من لبنان
06:07 ص 11/04/2026
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في عدد من بلدات الجليل الغربي، عقب رصد طائرة مسيرة يعتقد أنها انطلقت من الأراضي اللبنانية.
وأوضحت التقارير أن الرصد دفع إلى تفعيل أنظمة الإنذار في المنطقة، وسط حالة من الاستنفار الأمني لمتابعة تطورات الموقف.
وجاء ذلك وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، التي أكدت متابعة المستجدات المتعلقة بالحادث لحظة بلحظة.
صفارات الإنذار تدوي الجليل الغربي مسيرة من لبنان حالة تأهب إعلام إسرائيلي صفارات الإنذار رصد مسيرة الجليل الغربيلبنان