تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج تكنولوجيا الملابس الجاهزة

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان أنه وفي ظل التوسع الكبير في البرامج التعليمية المتخصصة وحرص الجامعات التكنولوجية على مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، تبرز جامعة حلوان التكنولوجية الدولية كأحد الصروح الرائدة التي تسعى لإعادة تعريف مفهوم التعليم التطبيقي من خلال برنامجها الفريد تكنولوجيا الملابس الجاهزة.

ويأتي هذا البرنامج كاستجابة عملية لتحديات الصناعة الحديثة في مجال النسيج والملابس، حيث تم تصميمه ليكون منصة علمية تطبيقية متقدمة تُخرج تكنولوجيين يمتلكون أدوات الابتكار والتطوير، ويجمعون بين المهارات التقنية والخبرة الميدانية، ليصبحوا عناصر فاعلة في تطوير واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية التي تساهم في دعم الاقتصاد القومي وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.

يهدف البرنامج إلى تخريج كوادر تقنية مبتكرة قادرة على فهم منظومة صناعة الملابس الجاهزة بكامل تفاصيلها، بدءًا من التصميم وحتى مراحل الإنتاج والتوزيع، مع التمكن من إجراء البحوث التطبيقية وتطوير المنتجات بما يلبي متطلبات السوق المتغيرة. كما يسهم البرنامج في بناء جسر قوي بين التعليم وسوق العمل من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تواكب الاتجاهات العالمية وتعزز من قدرة الخريجين على إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات الصناعية.

ويمكّن البرنامج الطلاب من اكتساب خبرات متقدمة تؤهلهم للعمل في عدد من المجالات الحيوية داخل قطاع الأزياء والنسيج، منها تصميم الأزياء بكافة أنواعها، إعداد النماذج (الباترونات)، التسويق والمبيعات، التدريب والاستشارات، مراقبة الجودة، إدارة خطوط الإنتاج، تطوير المنتجات، تنسيق ارتداء الملابس، وتشكيل المانيكان في خطوط الموضة الراقية أو الإنتاج التلفزيوني والمسرحي.

ويمثل برنامج تكنولوجيا الملابس الجاهزة بجامعة حلوان التكنولوجية نموذجًا متطورًا للتعليم التطبيقي الذي يربط بين التخصص الأكاديمي واحتياجات الصناعة، إذ يفتح أمام الطلاب فرصًا حقيقية لاكتساب مهارات شاملة تمكّنهم من دخول سوق العمل بجدارة، والمشاركة في تطوير قطاع الملابس الجاهزة بما يتماشى مع معايير الاستدامة والابتكار، ويؤهلهم ليكونوا عناصر فعالة في مسيرة التحديث الصناعي على المستويين المحلي والدولي.

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