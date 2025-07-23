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ما مصير الحاصلين على ثانوية عامة لغات فرنسي 2025؟.. التنسيق يوضح

02:31 م الأربعاء 23 يوليو 2025

التنسيق

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كتب- عمر صبري:


قرر مكتب تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية للعام الأكاديمي 2025 - 2026، أن يتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية لغات فرنسي عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.


وأوضح أنه سيُحسب المجموع الكلي للدرجات بعد استبعاد درجات اللغة الفرنسية الثانية طبقاً لما أقرته اللجنة العليا للتنسيق ولا يُضاف للمجموع الكلي درجات اللغات من (10%) ووفقاً للأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناءً على موافقة الجامعة والكلية المعنية.

ومن المتوقع أن ينطلق تنسيق المرحلة الأولى الأحد المقبل، وأعلن المجلس الأعلى للجامعات عن أماكن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات المصرية الحكومية؛ وذلك لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تيسير عملية التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وإشراف الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

ويُتاح للطلاب استخدام أجهزة الحاسب الآلي لتسجيل رغباتهم على موقع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشكل مجاني.

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