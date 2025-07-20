خاص| موعد تنسيق المرحلة الأولى وتسجيل الرغبات للثانوية العامة 2025

كتب- عمر صبري:

أكد مصدر مسؤول بمكتب تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات للعام 2025 أنه سيتم فتح باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة الحكومية المصرية 2025 وذلك عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بثلاثة أيام فقط.

وأوضح المصدر خلال تصريحات لـ"مصراوي" أنه من المقرر استلام بيانات طلاب الثانوية بصورة رسمية ومن ثم تحليل تلك البيانات والأرقام وتحديد الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى شعبة علمي علوم ورياضيات وشعبة أدبي.

وأضاف أنه من المقرر إعلان تفاصيل المرحلة الأولى كاملة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة وسيتم منح طلاب المرحلة الأولى 5 أيام لتسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني.

في سياق متصل، أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، أن عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام ٢٠٢٥، بلغ حتى الآن ٤٨ ألف طالب وطالبة.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا.

وذلك حتى يوم الخميس الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٥.

وفيما يلي قائمة الكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات:

١. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)

٢. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها – بني سويف – طنطا – دمنهور)

٣. كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة حلوان

٤. كلية التربية الفنية بالزمالك – جامعة حلوان

٥. كلية التربية الفنية – جامعة المنيا

٦. كليات علوم الرياضة

ويتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

ويُهيب مكتب التنسيق بأبنائنا الطلاب سرعة الانتهاء من التسجيل على الموقع الإلكتروني، حيث سيتم غلقه في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الخميس الموافق ٢٤ يوليو الجاري، إيذانًا بانتهاء مرحلة تسجيل اختبارات القدرات.

وحرصًا من الوزارة على دعم الطلاب خلال هذه المرحلة، وفّرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة مجموعة من الأدلة الإرشادية والفيديوهات التوضيحية المنشورة على صفحات الوزارة الرسمية وموقعها الإلكتروني.

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