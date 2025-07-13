دليل اختبارات القدرات بتربية موسيقية 2025 وشروط النجاح

كتب – عمر صبري:

أصدر المجلس الأعلى للجامعات الدليل الاسترشادي لاختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكلية التربية الموسيقية للعام الجامعي 2025/2026، وذلك لتوجيه طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكلية.

وأوضح الدليل أن اختبارات القدرات تهدف إلى تقييم المهارات الموسيقية الأساسية للطالب من خلال ثلاثة محاور رئيسية، يتم تقييمها خلال مقابلة شخصية تمتد لنحو 15 دقيقة:

الغناء الحر والنطق الصحيح (20 درجة): يؤدي الطالب أغنية أو نشيدًا من اختياره، إلى جانب قراءة جملة لغوية بطريقة صحيحة.

الجانب اللحني (50 درجة): يشمل أداء 4 نماذج لحنية يحددها أعضاء اللجنة.

الجانب الإيقاعي (30 درجة): أداء 4 نماذج إيقاعية لتقييم القدرة على حفظ وتكرار الإيقاع.

ويُشترط لاعتبار الطالب "لائقًا" اجتياز الاختبار بنسبة لا تقل عن 60% من المجموع الكلي (100 درجة).

ضوابط أداء الاختبار

يشترط أن تضم لجنة التقييم عضو هيئة تدريس متخصص في الصولفيج الغربي.

تُجرى الاختبارات داخل قاعات لا تقل مساحتها عن 16 مترًا مربعًا، مع توفير تهوية جيدة.

يُراعى وجود مسافة لا تقل عن مترين بين الطالب وأعضاء اللجنة.

في حال تعذر تكرار النغمة بعد سماعها من البيانو، يمكن للجنة تأديتها صوتيًا ليقلدها الطالب.

تُراعى الطبقة الصوتية المناسبة لمعظم المتقدمين عند اختبار التقليد اللحني.

يُعد الطالب "غير لائق" في حال عدم استيفائه لأي من عناصر التقييم المحددة.

يُلزم باستخدام النموذج الرسمي المعتمد من اللجنة العليا للقدرات بالمجلس الأعلى للجامعات.

ويُنصح الطلاب بزيارة موقع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي للاطلاع على نماذج إرشادية وروابط مساعدة تساهم في تنمية المهارات الفنية قبل خوض الاختبار.

وفيما يلي بعض الروابط للاسترشاد والتي تساعد الطالب على تنمية قدراته المهارية والفكرية

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