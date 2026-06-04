بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، الان، أداء امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وذلك مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026.

يذكر أنه، أنهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جميع استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، والتي تبدأ غدًا الخميس 4 يونيو 2026، بمشاركة 214 ألفًا و367 طالبًا وطالبة داخل 746 لجنة امتحانية موزعة على 35 إدارة تعليمية بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، رفع درجة الاستعداد إلى أقصى مستوياتها لضمان خروج الامتحانات بصورة تليق بأبناء العاصمة، مشيرة إلى أن جميع الأجهزة التعليمية والإدارية تعمل وفق خطة متكاملة تستهدف توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة تحقق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.