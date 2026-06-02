تنطلق فعاليات منتدى البحر المتوسط للتعليم الفني والتقني، يوم الجمعة الموافق 5 يونيو، بمشاركة 12 دولة من دول حوض البحر الأبيض المتوسط، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات تنمية المهارات المستقبلية والتحول الرقمي والابتكار وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.



ويستهدف المنتدى تحويل منطقة البحر المتوسط إلى منصة استراتيجية للتعاون في مجالات التعليم الفني والتقني، من خلال بناء منظومة متكاملة تربط بين المدارس الفنية وأكاديميات ITS الإيطالية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية (ATS)، إلى جانب الشركات الصناعية والتكنولوجية والطلاب والخبراء وصناع القرار، بما يسهم في توفير مسار واضح يمتد من التعليم إلى التوظيف.



ويتضمن المنتدى جلسات وزارية رفيعة المستوى لمناقشة رؤية مشتركة لتنمية المهارات ورأس المال البشري في عصر الذكاء الاصطناعي، إلى جانب جلسات متخصصة لتعزيز الشراكات المؤسسية بين دول البحر المتوسط، فضلاً عن عقد لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف بين المشاركين.



كما تشهد الفعاليات تنظيم ورش عمل ابتكارية مستوحاة من نموذج "الهاكاثون" الإيطالي، حيث يشارك طلاب من مختلف الدول في فرق دولية مشتركة لتقديم حلول مبتكرة تعكس قدراتهم التقنية والإبداعية وتعزز العمل متعدد التخصصات.



ويضم المنتدى أيضًا معرضًا للتعليم الفني والتكنولوجي، يستعرض تجارب الدول المشاركة واستراتيجياتها التعليمية، إلى جانب عرض نماذج ومشروعات تطبيقية ناجحة تسهم في تطوير منظومة التعليم الفني وتعزيز فرص التوظيف للشباب.

