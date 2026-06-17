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بعد ظهورها رسمياً.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالجيزة

كتب : أحمد الجندي

06:31 م 17/06/2026

نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

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تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة من جانب طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور بمحافظة الجيزة عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026، وذلك عقب اعتمادها رسميًا من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالجيزة

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 للطلاب وأولياء الأمور عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة بسهولة باستخدام رقم الجلوس فور اعتمادها رسميًا من هنا

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالجيزة

الدخول إلى الموقع الرسمي لنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة من هنا

اختيار خدمة نتيجة الشهادة الإعدادية 2026.

إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح في الخانة المخصصة.

الضغط على زر عرض النتيجة.

ستظهر بيانات الطالب متضمنة الدرجات والمجموع الكلي فورًا.

كيفية الحصول على النتيجة

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة إلكترونيًا من خلال الرابط الرسمي لمحافظة الجيزة بمجرد إدخال رقم الجلوس، للاطلاع على بيان الدرجات الكامل في جميع المواد الدراسية ومعرفة المجموع الكلي وحالة النجاح.

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نتيجة الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية 2026 محافظة الجيزة

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