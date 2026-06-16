إعلان

مؤشرات إيجابية.. انتهاء تصحيح العربي والرياضيات للشهادة الإعدادية بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

07:56 م 16/06/2026

الشهادة الإعدادية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عن الانتهاء من أعمال تصحيح مادتي اللغة العربية والرياضيات لطلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح تمت داخل كنترولات منظمة وفق ضوابط دقيقة تضمن الدقة والشفافية في رصد الدرجات.

مؤشرات أولية تعكس ارتفاع نسب النجاح

وأوضح المصدر أن المؤشرات الأولية لنتائج المادتين تشير إلى تحقيق نسب نجاح مرتفعة، مع حالة من الارتياح بين القائمين على التصحيح، لافتًا إلى أن النتائج المبدئية تعكس تحسنًا مقارنة بالأعوام السابقة، ما يعكس مستوى الطلاب واستقرار العملية الامتحانية هذا العام.

وأضاف أن أعمال التصحيح ما زالت مستمرة في باقي المواد الدراسية، بالتوازي مع عمليات المراجعة الدقيقة والتدقيق الشامل لكراسات الإجابة، إضافة إلى رصد وتجميع الدرجات، لضمان عدم وجود أي أخطاء قبل اعتماد النتيجة بشكل نهائي.

وأكد المصدر أنه يتم العمل وفق خطة زمنية محددة للانتهاء من جميع مراحل التصحيح والمراجعة في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لعرض النتيجة على الجهات المختصة لاعتمادها رسميًا وإعلانها للطلاب وأولياء الأمور عبر الإدارات التعليمية المختلفة.

تحسن ملحوظ مقارنة بالعام الماضي

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن المؤشرات الأولية لنتيجة الشهادة الإعدادية هذا العام تُظهر تحسنًا ملحوظًا في نسب النجاح مقارنة بالعام الدراسي الماضي، مع توقعات إيجابية بتحقيق نتائج جيدة على مستوى مختلف الإدارات التعليمية بمحافظة القليوبية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القليوبية الشهادة الإعدادية الامتحانات وزارة التربية والتعليم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"كرامة المرضى خط أحمر".. توضيح جديد من نقابة الأطباء بشأن مستشفى الشاطبي
أخبار مصر

"كرامة المرضى خط أحمر".. توضيح جديد من نقابة الأطباء بشأن مستشفى الشاطبي
الشيخ خالد الجندي يحذر من فتاوى مفبركة على السوشيالميديا تستهدف الإساءة
أخبار

الشيخ خالد الجندي يحذر من فتاوى مفبركة على السوشيالميديا تستهدف الإساءة
"الساعة 12".. الداخلية تكشف القصة الكاملة لأتوبيس الرعب
حوادث وقضايا

"الساعة 12".. الداخلية تكشف القصة الكاملة لأتوبيس الرعب

هل يمكن التوصل إلى "صفقة كبرى" بين أمريكا وإيران؟
شئون عربية و دولية

هل يمكن التوصل إلى "صفقة كبرى" بين أمريكا وإيران؟
فور ظهورها.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة
مدارس

فور ظهورها.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان