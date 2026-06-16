كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عن الانتهاء من أعمال تصحيح مادتي اللغة العربية والرياضيات لطلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح تمت داخل كنترولات منظمة وفق ضوابط دقيقة تضمن الدقة والشفافية في رصد الدرجات.

مؤشرات أولية تعكس ارتفاع نسب النجاح

وأوضح المصدر أن المؤشرات الأولية لنتائج المادتين تشير إلى تحقيق نسب نجاح مرتفعة، مع حالة من الارتياح بين القائمين على التصحيح، لافتًا إلى أن النتائج المبدئية تعكس تحسنًا مقارنة بالأعوام السابقة، ما يعكس مستوى الطلاب واستقرار العملية الامتحانية هذا العام.

وأضاف أن أعمال التصحيح ما زالت مستمرة في باقي المواد الدراسية، بالتوازي مع عمليات المراجعة الدقيقة والتدقيق الشامل لكراسات الإجابة، إضافة إلى رصد وتجميع الدرجات، لضمان عدم وجود أي أخطاء قبل اعتماد النتيجة بشكل نهائي.

وأكد المصدر أنه يتم العمل وفق خطة زمنية محددة للانتهاء من جميع مراحل التصحيح والمراجعة في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لعرض النتيجة على الجهات المختصة لاعتمادها رسميًا وإعلانها للطلاب وأولياء الأمور عبر الإدارات التعليمية المختلفة.

تحسن ملحوظ مقارنة بالعام الماضي

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن المؤشرات الأولية لنتيجة الشهادة الإعدادية هذا العام تُظهر تحسنًا ملحوظًا في نسب النجاح مقارنة بالعام الدراسي الماضي، مع توقعات إيجابية بتحقيق نتائج جيدة على مستوى مختلف الإدارات التعليمية بمحافظة القليوبية.