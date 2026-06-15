كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة 2026، وذلك في إطار استعداداتها لامتحانات نهاية العام، وبناءً على النماذج الاسترشادية المتاحة عبر المنصة الإلكترونية للوزارة.

وأكدت الوزارة أن امتحان الفيزياء سيأتي مطابقًا للنماذج الاسترشادية من حيث شكل الأسئلة وطبيعة توزيع الدرجات، بما يساعد الطلاب على التدرب على نمط الامتحان الفعلي والتعرف على طريقة صياغة الأسئلة قبل موعد الامتحان الرسمي.

وأوضحت المواصفات أن الامتحان يتكون من 46 سؤالًا، موزعة كالتالي: 32 سؤالًا بدرجة واحدة لكل سؤال، و12 سؤالًا بدرجتين لكل سؤال، بالإضافة إلى سؤالين مقاليين بدرجتين لكل منهما، ليكون إجمالي الدرجة الكلية للمادة 60 درجة.