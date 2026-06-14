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حذف نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية من موقع الأزهر بعد اعتمادها بساعات

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:15 م 14/06/2026 تعديل في 11:33 م

امتحانات الإعدادية

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قرر الأزهر الشريف، حذف نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية من موقعه الإلكتروني، بعد ساعات من اعتمادها.

واعتمد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، عصر الأحد، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية الأزهرية 83.07%، وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 71.64 %.

وفوجيء طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية وأولياء الأمور، بحذف نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية من موقع الأزهر الإلكتروني، بعد ساعات من اعتمادها.

وسادت حالة من الغضب من طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية وأولياء الأمور، الذين لم يتمكنوا من الحصول على النتيجة بعد اعتمادها، بسبب الضغط الشديد على موقع الأزهر الإلكتروني.

وتواصل "مصراوي" مع قيادات الأزهر وقطاع المعاهد الأزهريّة لمعرفة سبب حذف النتيجة، ولم يتمكن من ذلك، إلا أنهم لم يردوا على هواتفهم.

حذف نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية من موقع الأزهر

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قطاع المعاهد الأزهريّة الابتدائية الأزهرية الإعدادية الأزهرية

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