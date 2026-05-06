استعدادات جنوب سيناء لامتحانات الشهادات العامة 2026 وتفاصيل خطة التأمين الطبي والأمني

كتب : رضا السيد

07:11 م 06/05/2026 تعديل في 07:12 م
    السكرتير العام للمحافظة
    مراجعة خطة الاستعداد للامتحانات

عقد اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا، بحضور المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية، لإعلان البدء في تنفيذ البروتوكول السنوي الخاص بتأمين وتنظيم امتحانات الثانوية العامة والشهادة الإعدادية وشهادة الدبلومات الفنية، والتنسيق بين كافة المديريات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بضمان سير عملية الامتحانات في انضباط.

أطقم طبية وسيارات إسعاف

وخلال الاجتماع، جرى استعراض المهام الموكلة لكل جهة، وتكليف مديرية الصحة وهيئة الإسعاف برفع درجة الاستعداد القصوى، وتوفير الأطقم الطبية داخل اللجان، مع تواجد سيارات الإسعاف في نقاط ارتكاز قريبة للتدخل السريع.

تجهيز استراحات المعلمين

ووجه السكرتير العام بضرورة متابعة جاهزية المدارس من حيث المرافق :مياه، كهرباء"، وتكثيف أعمال النظافة حول المحيط المدرسي، وتجهيز استراحات المعلمين لتوفير كافة سبل الراحة لهم.

توفير أجواء هادئة وآمنة للطلاب

وأكد أن جميع مديريات المحافظة تعمل كنسيج واحد لتطبيق البروتوكول، لتوفير أجواء هادئة وآمنة للطلاب، مشيرًا إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الموقف في كافة مدن المحافظة على مدار الساعة، وتذليل أي عقبات فور ظهورها، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مثالية لطلاب الشهادات المختلفة.

