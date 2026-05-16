الآليات تعتمد على إنشاءات جديدة.. متحدث التعليم ينفي تحويل المدارس التجريبية ليابانية

كتب : حسن مرسي

11:19 م 16/05/2026

شادي زلطة

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن ما تردد عن تحويل المدارس التجريبية لمدارس يابانية غير صحيح تماماً، فالوزارة تعتمد على إنشاءات جديدة.

وأوضح زلطة خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على "إم بي سي مصر"، أن مقترح نقل طلاب مدرسة ياسر جنينة لمدرسة خالد بن الوليد الجديدة (56 فصلاً) رُفض من الوزير.

وأشار إلى أن الرفض جاء بعد إبداء أولياء الأمور تخوفهم من عملية النقل، وقرر الوزير بقاء الطلاب في مدرستهم الأصلية.

ولفت إلى أن "إحنا لينا آليات متبعة في التوسع في المدارس اليابانية من خلال إنشاءات جديدة، مش بتحويل المدارس القائمة زي التجريبي والحكومي".

وأكد أن المدارس اليابانية موجودة منذ سنوات والنظام ممتاز، لكن التوسع يستهدف الوصول لـ500 مدرسة بإنشاءات جديدة فقط.

وشدد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم على أن المدارس القائمة بنظمها الحالية (تجريبي أو حكومي) باقية كما هي دون أي تغيير.

