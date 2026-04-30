تزايدت معدلات البحث من قبل أولياء الأمور والطلاب خلال الساعات الماضية حول تفاصيل دراسة مادة "الثقافة المالية" المقرر تطبيقه على طلاب الصف الثاني الثانوي، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آليات تقديمه عبر منصة رقمية تعتمد على البرمجة والذكاء الاصطناعي، وما يتضمنه من تجربة استثمارية عملية داخل البورصة المصرية.

ومن جانبه، كشفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، عن تفاصيل إدراج مادة الثقافة المالية لطلاب الصف الثاني الثانوي، مؤكدًا أنها ستُقدَّم في صورة نشاط تطبيقي عبر منصة متخصصة في البرمجة والذكاء الاصطناعي، بعيدًا عن نظام الامتحانات التقليدي للنجاح والرسوب.

وأوضح الوزير أن الهدف من هذا النشاط هو تعزيز مهارات الطلاب في فهم المفاهيم الاقتصادية والمالية بشكل عملي، بما يربط الدراسة بسوق العمل ويطور قدراتهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة.

وأشار إلى أن الطلاب المشاركين في البرنامج سيتم منحهم محفظة استثمارية تجريبية بقيمة 500 جنيه داخل البورصة المصرية، لا يمكن سحبها نقدًا، مع إتاحة إمكانية إضافة مبالغ أخرى من الطالب لتوسيع تجربته في الاستثمار والتداول.

وأضاف أن التجربة التعليمية الجديدة تستهدف إكساب الطلاب خبرة مباشرة في إدارة الأموال والتعامل مع أدوات الاستثمار الحقيقية، بما يساهم في إعداد جيل أكثر وعيًا بالاقتصاد وسوق المال.