اتهمت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدفع الأمور نحو حرب نووية، محذرة أوروبا من العواقب.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن كييف تقصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وزيلينسكي يطالب ليس فقط بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بل أيضا بالحصول على أسلحة نووية لضمان أمن أوكرانيا. وأضافت: "إنه يواصل باستمرار دفع الأمور نحو صراع نووي بمثل هذه التصريحات".

وأضافت أن أوروبا الغربية تواجه خطر أن تصبح أول ضحية لعواقب هذا "الابتزاز النووي".

وطالبت زاخاروفا الأوروبيين، بدلا من الاستمرار في تمويل الجهود الحربية لكييف، بضرورة وقف الرئيس الأوكراني، وتابعت: "زيلينسكي لا يريد السلام، وهذا واضح".

ودعا زيلينسكي موسكو عدة مرات مؤخرا إلى استئناف المفاوضات بشأن التوصل لوقف لإطلاق النار، على أن يتبعه اتفاق سلام.

لكن الكرملين يصر على شروط مسبقة، من بينها تسليم كييف مزيدا من الأراضي الأوكرانية، قبل أي وقف للقتال.