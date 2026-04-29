إعلان

روسيا تحذر أوروبا من حرب نووية بسبب زيلينسكي.. ماذا حدث؟

كتب : د ب أ

07:41 م 29/04/2026

وزارة الخارجية الروسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اتهمت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدفع الأمور نحو حرب نووية، محذرة أوروبا من العواقب.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن كييف تقصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وزيلينسكي يطالب ليس فقط بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بل أيضا بالحصول على أسلحة نووية لضمان أمن أوكرانيا. وأضافت: "إنه يواصل باستمرار دفع الأمور نحو صراع نووي بمثل هذه التصريحات".

وأضافت أن أوروبا الغربية تواجه خطر أن تصبح أول ضحية لعواقب هذا "الابتزاز النووي".

وطالبت زاخاروفا الأوروبيين، بدلا من الاستمرار في تمويل الجهود الحربية لكييف، بضرورة وقف الرئيس الأوكراني، وتابعت: "زيلينسكي لا يريد السلام، وهذا واضح".

ودعا زيلينسكي موسكو عدة مرات مؤخرا إلى استئناف المفاوضات بشأن التوصل لوقف لإطلاق النار، على أن يتبعه اتفاق سلام.

لكن الكرملين يصر على شروط مسبقة، من بينها تسليم كييف مزيدا من الأراضي الأوكرانية، قبل أي وقف للقتال.

أوكرانيا وروسيا الناتو حرب نووية حرب أوكرانيا زيلينسكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خاص| المادة بـ 500 جنيه.. تطبيق نظام "الدور الثاني" بكليات جامعة الأزهر
الأزهر

خاص| المادة بـ 500 جنيه.. تطبيق نظام "الدور الثاني" بكليات جامعة الأزهر
بعد واقعة فندق بورسعيد.. هل توجد قيود على إقامة المرأة بمفردها في الفنادق؟
مصراوى TV

بعد واقعة فندق بورسعيد.. هل توجد قيود على إقامة المرأة بمفردها في الفنادق؟
إسرائيل: نتنياهو لن يلتقي ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل
شئون عربية و دولية

إسرائيل: نتنياهو لن يلتقي ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل
مصدر يكشف لمصراوي حقيقة مشادة مجلس الزمالك قبل القمة أمام الأهلي
رياضة محلية

مصدر يكشف لمصراوي حقيقة مشادة مجلس الزمالك قبل القمة أمام الأهلي
قبل انطلاق تصويره.. أزمات واجهت مسلسل "طاهر المصري" لـ خالد النبوي
زووم

قبل انطلاق تصويره.. أزمات واجهت مسلسل "طاهر المصري" لـ خالد النبوي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"