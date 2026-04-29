انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 50 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 29-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4560 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5862 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6840 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7817 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 54720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78170 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 243108 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 390850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.97% إلى نحو 4552 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.