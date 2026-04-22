نقابة المعلمين تعلن زيادة مصاريف الجنازة للمعلمين إلى 2000 جنيه

كتب : أحمد الجندي

03:06 م 22/04/2026

خلف الزناتي نقيب المعلمين

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية، زيادة قيمة المبلغ الخاص بمصاريف الجنازة الذى يمنح لأسرة المعلم المتوفى إلى 2000 جنيه بدلاً من 1000 جنيه ، بزيادة قيمتها 100% ، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من يوم 22 أبريل الجاري لعام 2026 ، ويأتي هذا القرار في إطار حرص النقابة على تعزيز وتقديم دعم مباشر لأعضائها وأسرهم .

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، أنا هذا القرار جاء حرصاً من هيئة مكتب النقابة العامة على توفير سبل الدعم اللازم لأسر المعلمين تقديراً لدور المعلمين فى تربية الأجيال وتنمية المجتمع .

وأشار نقيب المعلمين إلى أن القرار يعكس اهتمام النقابة بتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للمعلمين، موضحا أن صرف بدل مصاريف الجنازة بالقيمة الجديدة سيتم تطبيقه فورًا على الحالات المستحقة، وفقًا للضوابط المعمول بها داخل النقابة .

