حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل بشأن موقف المعلمين والعاملين بالمدارس من قرار تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء.

وقالت الوزارة في تنويه مساء الثلاثاء، إن "قرار تعطيل الدراسة في المدارس غدا الأربعاء يشمل الطلاب والمعلمين والعاملين في المدارس".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء 01 أبريل 2026، في ضوء التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ووفق بيان رسمي، أشارت الوزارة إلى توقعات الأرصاد كشفت عن تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية تختلف في شدتها وتأثيرها من محافظة إلى أخرى، حيث تتراوح ما بين أمطار متفاوتة الشدة ورياح محملة بالرمال والأتربة المثارة، الأمر الذي قد يؤثر على انتظام العملية التعليمية بشكل غير متكافئ بين المحافظات.

حالة الطقس غدًا الأربعاء

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشرتها الجوية ليوم الأربعاء 1 أبريل 2026، متوقعة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار متوسطة قد تغزر مع تقدم ساعات النهار وتكون رعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية تشمل محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء، على فترات متقطعة.

وأشارت توقعات "الأرصاد" إلى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا وتغزر مساءً وحتى صباح الخميس، على مناطق من محافظات الغربية والمنوفية والشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد، إلى جانب شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

