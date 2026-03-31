غدًا.. "المهن التعليمية" تصرف دفعة معاشات أبريل المستحقة للأعضاء والورثة

كتب : أحمد الجندي

06:00 ص 31/03/2026

صرف المعاشات

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن بدء صرف دفعة معاشات شهر أبريل المستحقة للأعضاء والورثة، وتوافرها فى ماكينات الصرف الآلي، غدًا الأربعاء الموافق 1أبريل 2026.

وأكدت النقابة أن إجمالي قيمة المعاشات التي تم صرفها في هذه الدفعة بلغ 172 مليونًا و600 ألف جنيه، بما يعكس التزامها المالي اتجاه أعضائها واستمرارها في الوفاء بالاستحقاقات.

وشددت النقابة العامة، على جميع فرعيات المعلمين واللجان النقابية، ضرورة متابعة إجراءات صرف المعاشات ، والتواصل مع النقابة العامة في حالة وجود أي معوقات تطرأ أثناء عملية الصرف، وتقديم كل المساعدة للمعلمين المستحقين والإجابة على استفساراتهم.

صرف المعاشات نقابة المهن التعليمية خلف الزناتي

