كتب- أحمد الجندي:

قررت 3 محافظات كبرى هي: "القاهرة والجيزة والقليوبية" تعليق الدراسة اليوم الأحد، بسبب موجة من الطقس غير المستقر التي ضربت البلاد، مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة ونشاط ملحوظ للرياح، في مشهد يعكس حالة التأهب القصوى لمواجهة التقلبات الجوية.

تأجيل الدراسة بالجيزة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، تأجيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة لمدة يوم واحد، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار الحرص على سلامة الطلاب، خاصة مع توقعات بسقوط أمطار ونشاط للرياح قد يؤثر على الحركة وانتظام اليوم الدراسي.

شدد المحافظ على أن الأجهزة التنفيذية في حالة انعقاد دائم عبر غرفة العمليات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، مع رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع شركات المرافق، والدفع بمعدات شفط المياه لمواجهة أي تجمعات.

إجازة رسمية بالقاهرة

من جانبه، قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، تعطيل الدراسة بجميع مدارس العاصمة، واعتبار اليوم إجازة للطلاب والمعلمين والعاملين، في خطوة احترازية تهدف إلى تقليل المخاطر الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

أكدت المحافظة استمرار متابعة تطورات الطقس على مدار الساعة، لاتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للمستجدات.

تأجيل الدراسة في القليوبية

في السياق ذاته، أعلن الدكتور مهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، تأجيل الدراسة يومًا واحدًا بجميع المدارس، استنادًا إلى تقارير الأرصاد التي حذرت من طقس غير مستقر.

أشار إلى رفع حالة الطوارئ بجميع الأجهزة التنفيذية، مع تكثيف انتشار معدات شفط المياه والتعامل الفوري مع أي تجمعات، إلى جانب مناشدة المواطنين توخي الحذر خاصة أثناء القيادة.

تأتي هذه القرارات في إطار إجراءات احترازية تتخذها المحافظات الثلاث لمواجهة تداعيات الطقس السيئ، إذ تم تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق لضمان سرعة الاستجابة لأي طوارئ.