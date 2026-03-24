كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الموعد النهائي لتسليم طلاب المنازل الاستمارات الإلكترونية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2026، مؤكدةً على ضرورة الالتزام بالمواعيد وعدم قبول أي استمارة بعد الموعد المحدد.

آخر موعد لتسليم الاستمارات

أكدت الوزارة أن آخر فرصة لتقديم الاستمارات الإلكترونية للجنة النظام والمراقبة ستكون يوم الخميس 30 أبريل 2026، مشددة على أنه لن يتم قبول أي استمارة تقدم بعد هذا التاريخ، مهما كانت الظروف أو الأسباب.

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستبدأ يوم السبت 20 يونيو 2026، فيما حثت الوزارة الطلاب على استكمال جميع إجراءات التسجيل مسبقًا لتفادي أي مشاكل خلال فترة الامتحانات.

