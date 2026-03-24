إعلان

آخر موعد لتسليم استمارات طلاب المنازل للثانوية العامة 2026

كتب : أحمد الجندي

02:00 ص 24/03/2026

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الموعد النهائي لتسليم طلاب المنازل الاستمارات الإلكترونية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2026، مؤكدةً على ضرورة الالتزام بالمواعيد وعدم قبول أي استمارة بعد الموعد المحدد.

آخر موعد لتسليم الاستمارات

أكدت الوزارة أن آخر فرصة لتقديم الاستمارات الإلكترونية للجنة النظام والمراقبة ستكون يوم الخميس 30 أبريل 2026، مشددة على أنه لن يتم قبول أي استمارة تقدم بعد هذا التاريخ، مهما كانت الظروف أو الأسباب.

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستبدأ يوم السبت 20 يونيو 2026، فيما حثت الوزارة الطلاب على استكمال جميع إجراءات التسجيل مسبقًا لتفادي أي مشاكل خلال فترة الامتحانات.

اقرأ أيضاً:

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وحالة من عدم الاستقرار بالأجواء الأيام المقبلة

تعرف على إجراءات تقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد وفقا للقانون



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

امتحانات الثانوية العامة 2026 وزارة التربية والتعليم طلاب المنازل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توفي أبي وعليه أيام من رمضان هل أصومها عنه؟.. عالم أزهري يوضح
أخبار

توفي أبي وعليه أيام من رمضان هل أصومها عنه؟.. عالم أزهري يوضح

فيديو.. انفجار وحريق هائل في حقل نفطي أمريكي في تكساس
شئون عربية و دولية

فيديو.. انفجار وحريق هائل في حقل نفطي أمريكي في تكساس
إخلاء منزل آيل للسقوط في طوخ بعد تصدعات خطيرة تهدد المارة (صور)
أخبار المحافظات

إخلاء منزل آيل للسقوط في طوخ بعد تصدعات خطيرة تهدد المارة (صور)
فيديو رعب بالفيوم.."سكران" يروع المارة بالسلاح والشرطة تتحرك
حوادث وقضايا

فيديو رعب بالفيوم.."سكران" يروع المارة بالسلاح والشرطة تتحرك
آخر موعد لتسليم استمارات طلاب المنازل للثانوية العامة 2026
مدارس

آخر موعد لتسليم استمارات طلاب المنازل للثانوية العامة 2026

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026