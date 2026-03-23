احتفل الدكتور رضا حجازي وزير التعليم السابق، بحفل زفاف نجله هشام في أجواءً عائلية مميزة، جمعت الأهل والأصدقاء في أجواء من البهجة والسعادة.

رسالة مؤثرة من والد العريس

وعبّر رضا حجازي عن سعادته الكبيرة بهذه المناسبة، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية، قال فيه :"إن عيدنا هذا العام عيدين، فبفضل الله وكرمه، اجتمعت فرحتان في قلوبنا، فرحة العيد وفرحة زفاف ابني العزيز الدكتور هشام رضا على الدكتورة عهد رأفت، في حفل عائلي جميل جمع الأحبة والأصدقاء ألف مليون مبروك للعروسين".

وأضاف: "أسأل الله أن يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير، وأن يجعل حياتهما مليئة بالمودة والرحمة والسعادة، ويرزقهما الذرية الصالحة، ويكتب لهما التوفيق في كل خطوة قادمة".

وتابع: "شكرًا لكل من شاركنا فرحتنا، سواء بالحضور أو بالكلمة الطيبة، فقد زادت فرحتنا بوجودكم ودعمكم.".

