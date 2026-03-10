مدير تعليم القاهرة: الرواتب "خط أحمر" ولا تأخير في صرف المستحقات تحت أي ظرف

عقدت الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجي، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام والمشرف على مستشاري المواد الدراسية، اليوم اجتماعًا موسعًا مع كافة مستشاري وموجهي عموم المواد الدراسية ومديري المراحل التعليمية، لمناقشة خطة متابعة العملية التعليمية وضمان الالتزام بالمعايير الأكاديمية.

وخلال الاجتماع، شددت خفاجي على عدة نقاط أساسية تشمل استمرار المتابعة الميدانية للمدارس لضمان انتظام العملية التعليمية والتأكد من تطبيق السياسات المعتمدة، والالتزام بمواعيد التقييمات المحددة لكل مرحلة تعليمية، مع ضرورة إنجازها وفق الجدول الزمني الرسمي، وإعداد امتحانات الشهور في ثلاثة نماذج مختلفة، على أن تكون جميعها بنفس الوزن النسبي ووفقًا لمواصفات الورقة الامتحانية المعتمدة، ودعم برنامج تنمية مهارات اللغة العربية لضمان تعزيز قدرات الطلاب اللغوية والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي في المواد الأساسية.

وأكدت خفاجي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على رفع كفاءة التعليم وضمان جودة الامتحانات ومتابعة تطبيق البرامج التعليمية بشكل دقيق.

اقرأ أيضاً:

مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2026

مواصفات امتحان العلوم لشهر مارس للمرحلة الابتدائية 2026

استجابةً لمطالب أولياء الأمور.. التعليم تعدل موعد امتحانات شهر مارس 2026



