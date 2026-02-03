إعلان

وزير التعليم: طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة قريبًا

كتب : أحمد الجندي

08:28 م 03/02/2026

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم طرح النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف على شكل وطبيعة الامتحانات.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أهمية تهيئة بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب، مشددًا على ضرورة الحفاظ على نظافة المدارس والفصول، ومعالجة أي ملاحظات تتعلق بالسلامة داخل المدرسة بشكل فوري، وكذلك أهمية التوسع في أعمال التشجير داخل المدارس، لما لها من دور في توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب.

ووجه بضرورة استغلال المساحات المتاحة داخل المدارس لتنفيذ أعمال التشجير ومتابعة صيانتها بشكل دوري، وكذلك أهمية تنفيذ أعمال الدهانات داخل المدارس، مع متابعة حالتها وصيانتها بما يضمن الحفاظ على مستوى لائق للمدارس، وبما يسهم في خلق مناخ تعليمي جاذب وداعم للعملية التعليمية.

كما وجه الوزير بأهمية مواصلة المتابعة الدورية للمدارس الدولية وتنفيذ زيارات متابعة ميدانية مستمرة، والتأكد من التزامها بتدريس مواد الهوية الوطنية المقررة (اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية)، فضلًا عن مراجعة كافة الإجراءات التي وجهت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لضمان سلامة الطلاب.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير محمد عبد اللطيف على متابعته الدقيقة لحزمة التوجيهات والإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الفصل الدراسي الثاني لضمان مواصلة انضباط العملية التعليمية في مدارس الجمهورية.

