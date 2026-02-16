إعلان

الذهب العالمي يتراجع بنسبة 1.31% ويهبط دون 5 آلاف دولار

كتب : مصراوي

05:32 م 16/02/2026

الذهب العالمي يتراجع بنسبة 1.31%

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم بنسبة 1.31%، ليهبط إلى ما دون مستوى 5 آلاف دولار، مسجلًا نحو 4977 دولارًا، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبيرج.

وكان المعدن الأصفر افتتح التداولات عند مستوى 5042 دولارًا، قبل أن يتعرض لضغوط بيعية دفعته للتراجع التدريجي.

وتذبذب السعر بين أعلى مستوى عند 5042 دولارًا وأدنى مستوى عند 4966 دولارًا.

