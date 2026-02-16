الذهب العالمي يتراجع بنسبة 1.31% ويهبط دون 5 آلاف دولار

كتبت- آية محمد:



تراجع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم بنسبة 1.31%، ليهبط إلى ما دون مستوى 5 آلاف دولار، مسجلًا نحو 4977 دولارًا، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبيرج.



وكان المعدن الأصفر افتتح التداولات عند مستوى 5042 دولارًا، قبل أن يتعرض لضغوط بيعية دفعته للتراجع التدريجي.



وتذبذب السعر بين أعلى مستوى عند 5042 دولارًا وأدنى مستوى عند 4966 دولارًا.



اقرأ أيضًا:

في بيان رسمي.. البترول تكشف حقيقة بيع عداد الغاز بـ 60 ألف جنيه



وسط تراجع المبيعات.. شعبة الملابس: تخفيضات الأوكازيون الشتوي تتراوح بين 10% و50%



