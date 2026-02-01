أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى عدد من المديريات التعليمية في محافظات: البحيرة، الدقهلية، الغربية، أسيوط، الفيوم، كفر الشيخ، الشرقية، المنوفية، القليوبية، الإسكندرية، المنيا، والأقصر، بشأن أهمية مشاركة معلمي وموجهي التربية الفنية في اللقاء التوعوي المرتقب.

وبحسب مستند رسمي، يُعقد اللقاء التوعوي تحت عنوان "منع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026 في تمام الساعة 10 صباحًا، ويُبث عبر شبكة الفيديو كونفرانس من ديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية، من خلال قاعة الفيديو كونفرانس التابعة لكل مديرية.

وأوضحت الوزارة أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز الوعي لدى المعلمين والموجهين الفنيين بأهمية حماية الطلاب والمجتمع من مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لنقل الرسائل التوعوية ضمن البرامج التعليمية والفنية داخل المدارس.

وطالبت الوزارة من المديريات التعليمية إبلاغ الموجه العام للتربية الفنية بمديريتهم لضمان حضور كافة الموجهين والمعلمين المعنيين، مؤكدة حرصها على الاستفادة القصوى من هذا اللقاء المهم.



