أصدرت إدارة أوسيم التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة تنويهًا وتحذيرًا مهمًا للطلاب وأولياء الأمور، شددت فيه على أن الغش في الامتحانات يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة.

وأوضحت الإدارة أن التحذير يأتي استنادًا إلى القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات، حيث نصت المادة (1) من القانون على معاقبة كل من يقوم بطباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو إجاباتها، أو المساعدة على الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات، بالحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه.

كما يُحرم الطالب من أداء الامتحان في الدور الحالي والدور التالي له، مع مصادرة جميع المضبوطات.

وأشارت الإدارة إلى أن الشروع في الغش يُعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو غرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، فبحسب المادة (2) من القانون، يُعاقب بغرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه كل من يُضبط بحوزته داخل لجنة الامتحان هاتف محمول أو أي وسيلة اتصال أو أجهزة إلكترونية، بقصد الغش أو المساعدة عليه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.

وأوضحت الإدارة أن المادة (3) من القانون نصت على إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015، مؤكده على أن الالتزام بالقانون مسؤولية الجميع، وذلك حفاظًا على نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

