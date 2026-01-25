موعد انتهاء إجازة نصف العام 2026 للطلاب

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استمرار إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوعين كاملين، على أن تنتهي رسميًا يوم الخميس 5 فبراير 2026، بعد أن بدأت الإجازة يوم السبت 24 يناير 2026، عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة المراحل التعليمية.

وأكدت الوزارة أن الإجازة تمتد لمدة أسبوعين كاملين، حيث يستفيد الطلاب من هذا الوقت للراحة والاستعداد للفصل الدراسي الثاني، على أن ينتهي الأسبوعان رسميًا يوم الخميس الموافق 5 فبراير.

وأوضحت الوزارة مواعيد استئناف الدراسة في المدارس المختلفة وفقًا لنظام العمل بها، حيث إن المدارس التي تعمل بنظام السبت يبدأ الطلاب الدراسة من جديد يوم السبت 7 فبراير 2026، أما المدارس التي لا تطبق نظام السبت فتبدأ الدراسة يوم الأحد 8 فبراير 2026.

اقرأ أيضاً:

توقعات حالة الطقس حتى الأربعاء.. الأرصاد تعلن التفاصيل

مواعيد تشغيل القطارات الإضافية خلال إجازة نصف العام

حالات رفع عداد الكهرباء.. ماذا يحدث عند عدم سداد فاتورتين متتاليتين؟