إعلان

موعد انتهاء إجازة نصف العام 2026 للطلاب

كتب : أحمد الجندي

10:28 ص 25/01/2026

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استمرار إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوعين كاملين، على أن تنتهي رسميًا يوم الخميس 5 فبراير 2026، بعد أن بدأت الإجازة يوم السبت 24 يناير 2026، عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة المراحل التعليمية.

وأكدت الوزارة أن الإجازة تمتد لمدة أسبوعين كاملين، حيث يستفيد الطلاب من هذا الوقت للراحة والاستعداد للفصل الدراسي الثاني، على أن ينتهي الأسبوعان رسميًا يوم الخميس الموافق 5 فبراير.

وأوضحت الوزارة مواعيد استئناف الدراسة في المدارس المختلفة وفقًا لنظام العمل بها، حيث إن المدارس التي تعمل بنظام السبت يبدأ الطلاب الدراسة من جديد يوم السبت 7 فبراير 2026، أما المدارس التي لا تطبق نظام السبت فتبدأ الدراسة يوم الأحد 8 فبراير 2026.

اقرأ أيضاً:

توقعات حالة الطقس حتى الأربعاء.. الأرصاد تعلن التفاصيل

مواعيد تشغيل القطارات الإضافية خلال إجازة نصف العام

حالات رفع عداد الكهرباء.. ماذا يحدث عند عدم سداد فاتورتين متتاليتين؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم إجازة نصف العام امتحانات الفصل الدراسي الأول

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)
حدث بالفن| أول ظهور للفنانة لقاء الخميسي مع زوجها عبد المنصف بعد انفصاله
زووم

حدث بالفن| أول ظهور للفنانة لقاء الخميسي مع زوجها عبد المنصف بعد انفصاله
اتفرج ببلاش.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية
رياضة محلية

اتفرج ببلاش.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية
انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
موعد انتهاء إجازة نصف العام 2026 للطلاب
مدارس

موعد انتهاء إجازة نصف العام 2026 للطلاب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026