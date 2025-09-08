كتب- أحمد الجندي:

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن استراتيجية الوزارة في تطوير المناهج الوطنية تركز على تنمية مهارات القراءة والكتابة باللغة العربية باعتبارها الركيزة الأساسية لكل عملية تعليمية، مشيرًا إلى أن أي إصلاح أو ابتكار لا يمكن أن ينجح دون تعزيز هذه المهارات.

وأوضح الوزير، أن التعاون الدولي مع دول مثل إيطاليا وألمانيا واليابان يسهم في مواءمة مسارات التعليم الفني في مصر مع المعايير العالمية.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع الجانب الإيطالي على تطبيق نموذج (ITS) داخل مصر، بما يتيح للخريجين الحصول على شهادات معتمدة من إيطاليا تعادل تلك الممنوحة في المؤسسات الإيطالية.

كما لفت إلى توسيع نطاق الشراكة مع وزارة التربية والتعليم اليابانية وحكومة طوكيو من خلال مؤتمر "تيكاد 9"، بجانب الاستمرار في دعم نموذج المدارس المصرية اليابانية، الذي يجمع بين الانضباط الأكاديمي والتربية على القيم وبناء الشخصية.

وأكد أن هذه الشراكات لا تقتصر على الجوانب المهارية فحسب، بل تمتد أيضًا إلى غرس القيم وتنمية شخصية الطلاب.

ووجّه الوزير، الشكر إلى اليونيسف وبنك التنمية الألماني (KFW) وكافة الشركاء الداعمين للوزارة، مشددًا على أن هذا التعاون ليس تقنيًا فقط، بل إنساني بالأساس، إذ يهدف إلى منح كل طفل حق القراءة وفرصة التعلم والثقة بالنفس.

وأضاف "عبد اللطيف": "بينما نحتفل بما تحقق، فإننا ننظر إلى المستقبل بعزيمة وإصرار، حيث سنواصل التوسع في مسارات التعليم الفني، وتطوير نظام البكالوريا المصري، وتجديد المناهج الوطنية بما يضع مهارات القراءة والكتابة في قلب عملية التحول التعليمي".

واختتم الوزير بالتأكيد على أن تجربة العام الماضي أثبتت أن تكاتف المعلمين والشركاء والمؤسسات قادر على إزالة التحديات ورفع المعايير وتوسيع آفاق التعليم، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل العمل من أجل ترسيخ مهارات القراءة والكتابة كمدخل أساسي لبناء أجيال قادرة على المشاركة في نهضة الوطن.

