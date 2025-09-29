قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن الواجبات اليومية والتقييمات الأسبوعية تمثل وسيلة تعليمية مهمة تُسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب إذا أُحسن التعامل معها، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد مهام روتينية، وإنما أدوات تربوية تحقق العديد من الفوائد عند الالتزام بضوابط محددة.

وأوضح شوقي أن من أبرز هذه الضوابط، ضرورة اعتماد الطالب على نفسه في حل الواجبات والتقييمات، وعدم اللجوء إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، أو الاستعانة بحلول جاهزة يتم تداولها عبر مجموعات "واتس آب" أو "تليجرام".

وشدد الخبير التربوي على أن مشاركة الوالدين أو الأشقاء في إنجاز هذه المهام بالنيابة عن الطالب يفقدها قيمتها التربوية الحقيقية.

وأضاف الخبير التربوي أن من المهم أن يقوم الطالب باستذكار الدروس المرتبطة بالواجبات قبل البدء في حلها، مع التركيز على الفهم والحفظ بدلاً من النقل الحرفي من الكتاب المدرسي، مشيرًا إلى أن قيام الطالب بحل واجباته بنفسه يعزز استقلاليته، ويعلمه قيم الأمانة والإتقان، ويزيد من إحساسه بالمسؤولية، بالإضافة إلى تحسين خطه وتنمية مهاراته.

ودعا شوقي إلى تأجيل مراجعة صحة الإجابات إلى ما بعد الانتهاء من جميع الأسئلة، ثم العودة لمراجعة النقاط التي أخفق فيها؛ بهدف تعزيز التعلم الذاتي، مؤكدًا أن الهدف من أداء الواجبات ليس فقط الحصول على الدرجة النهائية، وإنما قياس مستوى الفهم والتحصيل عند الطالب؛ الأمر الذي يساعد على تحديد نقاط القوة والضعف.

وشدد الخبير التربوي على أهمية رجوع الطالب إلى المعلم؛ لفهم الإجابات الصحيحة التي لم يتمكن من الوصول إليها، معتبرًا أن ذلك يُسهم في تعزيز التفاعل الإيجابي بين الطالب ومعلمه، كما أن الانتظام في أداء الواجبات والتقييمات يساعد على الاستعداد الجيد للامتحانات الشهرية والنهائية.

ونصح شوقي أولياء الأمور بمراعاة الأوقات المناسبة لحل الواجبات والتقييمات، وتجنب الأوقات التي يقل فيها تركيز الطالب، مع ضرورة مراجعتها بشكل دوري؛ بما يُسهم في تنشيط الذاكرة واستدعاء المعلومات وقت الحاجة.

وأكد الدكتور تامر شوقي أن الواجبات والتقييمات الأسبوعية ليست مجرد التزام مدرسي، وإنما وسيلة فاعلة لتعليم الطلاب قيم الانضباط، وتنمية مهارات التفكير، وبناء شخصية قادرة على تحمل المسؤولية والاعتماد على الذات.

