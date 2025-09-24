كتبت -داليا الظنيني:

أعلن شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، عن انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026 بنجاح، بمشاركة 25 مليون طالب على مستوى الجمهورية. وأكد زلطة أن الوزارة نفذت خطة استعدادات مكثفة على مدار عدة أشهر لضمان انضباط العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "البيت" على قناة الناس، أوضح زلطة أن هناك متابعة ميدانية ومركزية مستمرة لجودة العملية التعليمية، حيث يقوم الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بجولات ميدانية لافتتاح المدارس وزيارتها، وكان آخرها جولة بمحافظة الشرقية شملت ثلاث مدارس.

وأشاد المتحدث الرسمي بتجربة التقييمات الأسبوعية والشهرية التي تم تطبيقها هذا العام، مشيرًا إلى أنها لاقت استحسانًا كبيرًا من المعلمين والطلاب على حد سواء، لمساهمتها في توفير الوقت والجهد وتسهيل متابعة مستوى الطلاب ومعالجة أي قصور بشكل مبكر .

وفي سياق متصل، تطرق زلطة إلى واقعة اعتداء طالب على معلم في إحدى مدارس القليوبية، مؤكدًا أن الوزارة تحركت فورًا وشكلت لجنة تحقيق. وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في حقوق المعلمين أو في تطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

وبخصوص الكتب الدراسية، أكد زلطة أنه تم توزيعها على جميع المدارس قبل بدء الدراسة، مع التأكيد على عدم ربط تسليم الكتب بسداد المصروفات الدراسية، تنفيذًا لتوجيهات الوزير. وأشار إلى استمرار المتابعة لضمان وصول الكتب لجميع الطلاب في الأيام الأولى من العام الدراسي .