التعليم تحسم واقعة اعتداء الطالب على معلم: فصل لعام وإحالة ولي الأمر للنيابة

كتب- أحمد الجندي:

12:15 م 24/09/2025

وزارة التربية والتعليم

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتائج التحقيق في واقعة اعتداء أحد الطلاب على معلم داخل مدرسة، وما تلاها من تعدٍ من ولي أمر الطالب على وكيل ومديرة المدرسة.

وأوضح المصدر أن لجنة التحقيق التي شكّلها محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، انتهت إلى إصدار عدد من القرارات جاءت على النحو التالي:

- فصل الطالب المعتدي لمدة عام دراسي كامل.

- إحالة ولي الأمر إلى النيابة العامة بعد توجيه اتهامات له باقتحام المدرسة عنوة والاعتداء بالسب والقذف على الوكيل والمديرة داخل مقر عملهما.

- متابعة التصرف الجنائي في المحضر المحرر بمعرفة المعلم المعتدى عليه لضمان حصوله على حقوقه القانونية.

وزارة التربية والتعليم واقعة اعتداء الطالب ولي الأمر للنيابة

فيديو قد يعجبك:



