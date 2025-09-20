172 يوم دراسة.. تفاصيل العام الدراسي الجديد للفصلين الأول والثاني

كتب- أحمد الجندي:

انطلق اليوم السبت العام الدراسي الجديد 2025/2026 في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت، وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي، مؤكدة التنظيم الكامل للفصلين الدراسيين والامتحانات والإجازات.

مواعيد الفصل الدراسي الأول

يستمر الفصل الدراسي الأول لمدة 88 يومًا بعد حذف أيام الجمع وأيام السبت والإجازات الرسمية، على أن تبدأ امتحانات صفوف النقل من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026، بينما تقام امتحانات الشهادة الإعدادية في الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026.

إجازة نصف العام

تبدأ إجازة نصف العام 2026 لمدة أسبوعين من السبت 24 يناير حتى الخميس 5 فبراير، وفي حال تعارض موعد الإجازة مع إجازة وزارة التعليم العالي أو قطاع المعاهد الأزهرية سيتم توحيد الإجازة لضمان انتظام سير العملية التعليمية.

مواعيد الفصل الدراسي الثاني

يبدأ الفصل الدراسي الثاني من 7 فبراير 2026 ويستمر حتى 11 يونيو 2026 بعد حذف أيام الجمع وأيام السبت والإجازات الرسمية، ليصبح عدد أيام الدراسة الفعلية 84 يومًا، ليصل إجمالي أيام الدراسة الفعلية للفصلين إلى 172 يومًا.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تم تحديد امتحانات صفوف النقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الثاني من 4 يونيو حتى 11 يونيو 2026، فيما يبدأ التجهيز لامتحانات الدبلومات الفنية يوم الأحد 31 مايو 2026، على أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2026 يوم السبت 20 يونيو.

تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي

يشمل التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي الفترة من 20 أبريل 2026 حتى 22 أبريل، على أن يتم التقييم النهائي من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026، حيث تُعقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع وتشمل الجانب العملي والأنشطة واللغة الثانية ومستوى رفيع من التقييم.

