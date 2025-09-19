كتب- أحمد الجندي:

تنطلق غدًا السبت 20 سبتمبر 2025 فعاليات العام الدراسي الجديد 2025-2026، في عدد من المدارس بمختلف المحافظات. وتشمل هذه المحافظات: الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، كفر الشيخ، البحيرة، والإسماعيلية، وتأتي هذه الخطوة نظرًا لعدم تطبيق إجازة السبت في هذه المحافظات.

مدارس خاصة ويابانية وكنسية تبدأ مع المحافظات

كما تفتتح أبوابها غدًا المدارس المصرية اليابانية، والمدارس التابعة للكنيسة المصرية سواء مدارس الراهبات أو الرهبان، إلى جانب مجموعة من المدارس الخاصة (عربي ولغات)، إيذانًا ببدء عام دراسي جديد.

انتظام باقي المحافظات الأحد

أما بقية المحافظات، فيبدأ طلابها الدراسة بعد غدٍ الأحد 21 سبتمبر، وتشمل: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، الوادي الجديد، جنوب سيناء، ومرسى مطروح.

