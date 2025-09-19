كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في قرارها الوزاري رقم (234) الصادر عن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، آلية تقييم مادة التربية الرياضية لطلاب الثانوية العامة ونظام البكالوريا.

وأكدت الوزارة أن التقييم في هذه المادة يتم من خلال امتحانات عملية فقط لطلاب الصفين الأول الثانوي (بفرعيه العام والبكالوريا) والثاني الثانوي العام، وتعد مادة نجاح ورسوب دون أن تدخل في المجموع الكلي، أما بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي العام، فقد أوضحت الوزارة أن مادة التربية الرياضية لا يخضعون فيها لأي امتحانات.

الأنشطة التربوية والمهنية لطلاب الثانوية والبكالوريا

وأشارت الوزارة إلى أن طلاب الصف الأول الثانوي (عام وبكالوريا) والصفين الثاني والثالث الثانوي العام، يخضعون للتقييم في أحد الأنشطة التربوية أو المهنية التي يختارها الطالب.

آلية التقييم في الأنشطة المهنية

في حالة اختيار الطالب لأحد الأنشطة المهنية، مثل:

تكنولوجيا الصناعة.

تكنولوجيا الزراعة.

ريادة الأعمال والمشروعات، فإن التقييم يتم عبر امتحان عملي فقط، على أن تكون هذه المادة نجاح ورسوب ولا تدخل درجاتها ضمن المجموع الكلي للطالب،

أما إذا وقع اختيار الطالب على أحد الأنشطة التربوية، فيكفي أن يقوم بتقديم بحث مكتوب في ثلاث صفحات، دون أن تحتسب درجته ضمن المجموع العام.

