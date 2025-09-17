إعلان

تشجير وتجميل ونظافة.. مدارس الجيزة تستعد لاستقبال الطلاب

01:26 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

جانب من الزيارة

كتب- أحمد الجندي:

تواصل مديرية التربية والتعليم بالجيزة تنفيذ الزيارات الميدانية للإدارات التعليمية التابعة لها، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المكثفة التي يجريها وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026.

وقام سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بجولة تفقدية موسعة بمدارس إدارة جنوب الجيزة التعليمية، شملت عددًا من المدارس من بينها: مدرسة اليسر الإعدادية بنات، مدرسة المنى الابتدائية، ومدرسة الوسام الرسمية لغات.

وخلال جولته، شدد "عطية" على ضرورة وجود قوائم الطلاب والجداول الدراسية داخل كل فصل دراسي، موجهًا جميع مدارس المحافظة بسرعة التنفيذ في مدة لا تتجاوز 24 ساعة، مع التأكيد على ترديد النشيد الوطني والقسم يوميًا داخل الفصول؛ لترسيخ روح الانتماء والولاء الوطني.

كما أصدر وكيل أول الوزارة حزمة من التوجيهات شملت:

الالتزام بتحية العلم في طابور الصباح.

تسليم الكتب المدرسية للطلاب منذ اليوم الأول.

الاهتمام بالنظافة العامة وصيانة المقاعد والحمامات والمرافق.

تواجد عناصر الأمن على بوابات المدارس لحماية الطلاب والعاملين.

تفعيل لائحة الانضباط المدرسي بكل حزم.

الحفاظ على المال العام ومنع أي صور للتخريب أو الإتلاف.

استكمال أعمال التشجير والتجميل لإظهار المدارس في صورة حضارية مشرقة.

وفي ختام جولته، أكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن: "الانضباط هو عنوان العام الدراسي الجديد.. ولا مكان للتقصير أو التهاون. أبناء الجيزة يستحقون مدارس منظمة، بيئة آمنة، وتعليمًا يليق بمستقبلهم."

جانب من الزيارة

