كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة بدأت العام الدراسي الجديد بخطوات جادة لتعزيز الانضباط وتحسين جودة العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع محرري التعليم بالصحف والمواقع، بمقر صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالزمالك.

وأوضح الوزير أنه تم التواصل مع أكثر من 8 آلاف مدير مدرسة بمختلف المراحل التعليمية "الابتدائية والإعدادية والثانوية" لبحث آليات المتابعة والتطوير داخل المدارس.

وأشار إلى أن الوزارة أسست “وحدة الجودة والقياس” بمشاركة نحو 2800 من مديري المدارس والمديريات السابقين، موضحًا أن أعضاء الوحدة سيقومون بزيارتها مرتين سنويًا على الأقل لضمان كفاءة الأداء.

وفيما يخص تحسين مستوى الطلاب، شدد عبد اللطيف على أن الوزارة عالجت مشكلة "القرائية"، التي كانت ترجع بشكل أساسي إلى غياب الطلاب عن المدارس وارتفاع الكثافة داخل الفصول، مؤكدًا أنه لا يوجد فصل يتجاوز فيه عدد الطلاب 50 طالبًا.

اقرأ أيضًا:

طقس معتدل وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أيام تفصلنا.. موعد انتهاء الصيف فلكيًا وبداية التوقيت الشتوي

النص الكامل لقسم اليمين الدستورية لأعضاء "الشيوخ"