كتب- أحمد الجندي:

تبدأ مدارس محافظة الشرقية، غدًا الثلاثاء في استقبال طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية، حيث أعلنت جداول الحضور، قبل بداية العام الدراسي الذي يبدأ رسميا يوم السبت المقبل الموافق 20 سبتمبر الجاري. حيث تستقبل غدًا الثلاثاء مخصص لطلاب للصف الأول والثاني الابتدائي، ويوم الأربعاء لطلاب الصف الثالث والرابع الابتدائي، والخميس لطلاب الصف الخامس والسادس الابتدائي.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه الخطوة تأتي في إطار مبادرة أطلقتها مديرية التربية والتعليم بالشرقية تحت عنوان "اعرف فصلك واستلم كتابك".

وأكد المصدر في لمصراوي، أن الحضور في هذه الأيام ليس إجباريًا، بل اختياريًا للطلاب، مشيرًا إلى أن الهدف هو تعريف التلاميذ بفصولهم وأماكن جلوسهم، وتسليمهم الكتب الدراسية، بما يخلق حالة من البهجة والاستعداد قبل انطلاق العام الدراسي.

وأضاف أن المبادرة تهدف أيضًا إلى تيسير انطلاقة الدراسة يوم الأحد 21 سبتمبر، بحيث يبدأ الطلاب عامهم الجديد وهم على دراية كاملة بمقاعدهم الدراسية وفصولهم.