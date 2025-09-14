كتب – أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عن تدشين مجموعة جديدة من المدارس المتخصصة في قطاع الكهرباء، ضمن خطة الوزارة بقيادة الدكتور محمد عبد اللطيف للتوسع في منظومة المدارس التطبيقية بمختلف التخصصات.

أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي بالشراكة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وأكاديمية «نوفا تكنولوجي دي لافتا» الإيطالية، بما يضيف بُعدًا دوليًا للتجربة التعليمية ويعزز جودة التدريب العملي داخل المدارس، بهدف تخريج جيل من الفنيين المؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.

المدارس الجديدة المتاحة للطلاب

أوضحت الوزارة أن المدارس الجديدة تشمل: مجموعة مدارس الكهرباء للتكنولوجيا التطبيقية – الإسكندرية ومجموعة مدارس الكهرباء للتكنولوجيا التطبيقية – أسيوط ومجموعة مدارس الكهرباء للتكنولوجيا التطبيقية – الإسماعيلية ومجموعة مدارس الكهرباء للتكنولوجيا التطبيقية – القاهرة (حلوان) ومجموعة مدارس الكهرباء للتكنولوجيا التطبيقية – القاهرة (السيدة زينب).

رابط التقديم وشروط الالتحاق

أشارت الوزارة إلى أن باب التقديم متاح أمام طلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، على أن يتم التسجيل إلكترونيًا خلال أسبوع واحد من تاريخ الإعلان عبر الرابط المخصص لذلك. اضغط هنا

