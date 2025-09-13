كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد أعلن عن فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهريّة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ويستمر تسجيل الرغبات حتى يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، من خلال الرابط: اضغط هنا

وبعد مرور 4 ساعات على فتح باب التنسيق قررت الوزارة إرجاء تسجيل الرغبات استجابة لطلب جامعة الأزهر دون الإعلان عن تفاصيل.